Мужчина устроил стрельбу в доме родителей

На Ровенщине 30-летний мужчина устроил стрельбу в родительском доме. Фото - radiotrek.rv.ua

В селе Большие Телковичи Володиирецького района на Ровенщине 30-летний мужчина устроил стрельбу в родительском доме.

Разозлился, потому что ему не открывали двери, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мужчина гостил на свадьбе и пришел в дом родителей. Сначала стучал в окна. А затем в собственном доме, расположенном по соседству, взял ружье. Им разбил стекла в родительском доме, а зайдя внутрь - выстрелил в пол. Пока родные пытались успокоить дебошира, он выстрелил еще и в комбайн, который стоял во дворе. К счастью, в результате его действий никто не пострадал", - рассказали полицейские.

В поле зрения правоохранителей подозреваемый ранее не попадал. Его обвиняют в хулиганстве и могут посадить на 7 лет.

Мужчину задержали. Ружье "ИЖ-17" полицейские изъяли.

В Броварах Киевской области двое мужчин устроили разборки со стрельбой. Инцидент произошел по улице Грушевского около 3:30 часов ночи.