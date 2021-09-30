Мужчина устроил стрельбу посреди улицы. Ввели полицейскую спецоперацию

В селе Пужайково Подольского района Одесской области мужчина посреди улицы открыл стрельбу из ружья.
Сейчас его пытаются задержать. Объявили спецоперацию "Гром", сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчине посреди улицы прострелили ногу
"На месте работает следственно-оперативная группа местного подразделения полиции. Также туда выехало руководство областной полиции и спецназовцы", - сказано в сообщении.
О пострадавших пока не сообщают.
В Киеве задержали мужчину, который стрелял по людям с балкона.
Инцидент произошел на ул. Соломенской. Очевидцы происшествия позвонили правоохранителям и рассказали, что стреляют из дома. Однако к их приезду стрельба прекратилась. Правоохранители все же определили квартиру, откуда стреляли.
Комментарии