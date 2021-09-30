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четверг, 30 сентября 2021 11:04

Мужчина устроил стрельбу посреди улицы. Ввели полицейскую спецоперацию

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В селе Пужайково Подольского района Одесской области мужчина посреди улицы открыл стрельбу из ружья.

Сейчас его пытаются задержать. Объявили спецоперацию "Гром", сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua
  В Одесской области мужчина устроил на улице села стрельбу из ружья
В Одесской области мужчина устроил на улице села стрельбу из ружья

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"На месте работает следственно-оперативная группа местного подразделения полиции. Также туда выехало руководство областной полиции и спецназовцы", - сказано в сообщении.

О пострадавших пока не сообщают.

В Киеве задержали мужчину, который стрелял по людям с балкона.

Инцидент произошел на ул. Соломенской. Очевидцы происшествия позвонили правоохранителям и рассказали, что стреляют из дома. Однако к их приезду стрельба прекратилась. Правоохранители все же определили квартиру, откуда стреляли.

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