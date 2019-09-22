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воскресенье, 22 сентября 2019 15:00

Мужчина упал с моста под проезжающие автомобили

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  Мужчина получил серьезные травмы головы и погиб на месте. Фото: Информатор
Мужчина получил серьезные травмы головы и погиб на месте. Фото: Информатор

В Киеве мужчина упал с железнодорожного моста на проезжую часть улицы Льва Толстого.

"По словам свидетелей, всё произошло около 12:30. В этот момент под мостом проезжала Skoda службы такси Uklon с пассажирами. Водитель увидел, как перед ним дорогу упал человек и резко остановился. Люди сразу вызвали скорую помощь, но медики ничем не смогли ему помочь", - об этом сообщает Информатор.

Погибшему на вид около 40 лет, он получил серьезные травмы головы. Сейчас правоохранители выясняют был ли это несчастный случай, самоубийство или мужчину кто-то столкнул с моста.

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В Трускавце на Львовщине полицейские спасли военного врача, который хотел покончить с собой. Мужчину вытащили из петли, когда он еще подавал признаки жизни.

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22
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