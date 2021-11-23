Мужчина умер после вяленой рыбы

В Бердянске житель скончался от ботулизма. Фото: Pexels

В Бердянске Запорожской области от ботулизма скончался мужчина.

А жена до сих пор находится в больнице, пишет "Заноза".

Супруги ели вяленого леща или плотву. Купили рыбу на центральном рынке.

В городе проверяют все точки продаж рыбы.

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Причиной ботулизма чаще всего становятся продукты домашнего консервирования. Потенциально опасны все консервированные продукты, которые неправильно приготовили и хранили. Бывают случаи болезни после употребления продуктов, производенных в промышленных условиях.

В Черниговской области от ботулизма скончался 74-летний мужчина. Он заболел, наевшись кровяной колбасы домашнего приготовления, которая пролежала около двух месяцев в холодильнике.