Мужчина умер, наевшись кровянки

В Черниговской области от ботулизма умер 74-летний мужчина, попробовав кровянки. Фото: скришот с youtube.com

В Черниговской области от ботулизма умер 74-летний мужчина.

Он заболел, наевшись кровяной колбасы домашнего приготовления, которая пролежала около двух месяцев в холодильнике. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

"Пострадавший в состоянии средней тяжести обратился за помощью на следующий день после употребления подозрительного продукта. Мужчину госпитализировали в инфекционное отделение районной больницы", - говорится в сообщении.

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Однако через неделю больной сбежал из больницы. Четыре дня спустя мужчину госпитализировали уже в областную больницу, где он через два дня скончался.

С начала года в Черниговской области уже зарегистрировали 10 случаев ботулизма, три из них стали смертельными.

Всего в Украине за пять месяцев 2021 года зарегистрировано 43 случая ботулизма, среди больных - один ребенок. Шесть человек умерли.

Ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Часто к отравлению приводит употребление вяленой и соленой рыбы, мясных, рыбных, овощных и грибных консервов и других мясных изделий. Лучший способ защитить здоровье - воздерживаться от приема пищи, в качестве которой сомневаетесь.