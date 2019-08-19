Мужчина угрожал взорвать жену, ребенка и полицейских

В г. Подгороднее Днепровского района Днепропетровской области 47-летний мужчина угрожал взорвать сожительницу с дочерью и полицейских.

Чтобы утолить дебошира, пришлось привлечь спецподразделение "КОРД", сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Автор: dp.npu.gov.ua В Днепропетровской области задержали 47-летнего мужчину, который угрожал взорвать гранату в доме

"В полицию позвонила женщина и сообщила, что ее 47-летний сожитель закрылся внутри дома и у него может быть граната. Ей вместе с 9-летней дочерью удалось выбежать на улицу и вызвать полицию. Также женщина рассказала, что мужчина в течение дня употреблял алкогольные напитки, ссорился и разбил все в доме", - рассказали в полиции.

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Мужчина отказался идти на контакт и угрожал полицейским гранатой. Было принято решение ввести в действие спецоперацию "Гром". Спецназовцы задержали злоумышленника и изъяли из дома гранату с запалом. Изъятое направлено на экспертизу.

Автор: dp.npu.gov.ua Вместе с сожительницей и ее 9-летней дочерью, мужчина угрожал взорвать полицейских. Его задержали сотрудники КОРДа

Следователи открыли уголовные производства. Задержанному грозит 7 лет тюрьмы.

В селе Слобода Киевской области 43-летний мужчина угрожал взорвать гранатой несовершеннолетнюю дочь. Когда приехала полиция, кричал, что взорвет всех. В это время в доме находились 5 детей. А мужчина был пьян.