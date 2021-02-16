Мужчина угрожал взорвать квартиру Зеленских. Каков мотив

В Кривом Роге мужчина грозился взорвать квартиру родителей президента Владимира Зеленского. Фото: dp.npu.gov.ua

В Кривом Роге на Днепропетровщине 59-летний мужчина угрожал взорвать одну из квартир в Металлургическом районе города. О своем намерении сообщил в полицию вечером 15 февраля.

Псевдоминера установили за несколько часов. Его нашли дома пьяным, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Жизни людей ничего не угрожало. У псевдоминера изъяли сим-карту и телефон, с которого поступило сообщение о ложном минировании", - сказано в сообщении.

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Речь идет о квартире в доме №13 по ул. Художественная. Там проживают родители президента Украины Владимира Зеленского, по данным местных СМИ.

Мотив подорвать квартиру Зеленских "минер" объяснил тем, что не доволен своей пенсией в размере 2 тыс. грн.

Следователи открыли уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 6 лет за решеткой.

Угрозы взорвать дом, где живут Зеленские, поступают не впервые. В мае 2019-го полиция Кривого Рога получила сообщение о минировании ряда объектов, среди них многоэтажка, в которой живут родители Владимира Зеленского. О минировании сообщили неизвестные.