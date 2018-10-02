Мужчина угрожает взорвать многоэтажку

Фото: 5692

В Каменском на Днепропетровщине мужчина угрожает взорвать дом на проспекте Анокшина, 54.

Он, вероятно, местный. Угрозы передавал с балкона 4 этажа. Люди, находящиеся во дворе дома, рассказывают, что причиной инцидента стали семейные разборки, пишет 5692.

Из 4-этажного дома эвакуировали всех жителей. Во дворе находятся автомобили полиции, спецназа, спасателей и скорой медицинской помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина показал сумку и угрожал взорвать банк

Двор окружили. С мужчиной, угрожающему взорвать дом, пытаются вести переговоры, однако пока безрезультатно.

В Сумах в 9-этажке на ул. Металлургов произошел мощный взрыв. Разрушенные перекрытия между 2 квартирами.