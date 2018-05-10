Мужчина убил жену и более 10 дней прятался в лесу

Мужчина ударил жену в бедро ножом, повредив сосуды, что привело к значительной кровопотере. Женщина умерла. Фото - Depo.ua

В селе Новый Майдан Деражнянского района Хмельницкой 50-летний мужчина убил жену и скрылся с места преступления. Более 10 дней скрывался в лесу, где его нашли и задержали правоохранители, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"В тот вечер между супругами возник спор, в ходе которого 50-летний мужчина ударил жену в бедро ножом, повредив сосуды. Это привело к значительной кровопотере. Без сознания потерпевшую доставили в Деражнянскую районную больницу. Врачам не удалось спасти женщину - после операции она умерла", - говорят в полиции.

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Мужчина ранее уже 4 раза находился в местах лишения свободы за кражи. Теперь за умышленное тяжкое телесное повреждение ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Липовецком раейоне Винницкой области во время бытовой ссоры мужчина ударил свою 58-летнюю жену металлическим совком. Женщина умерла. Убийца пытался уничтожить следы преступления.