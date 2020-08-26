В Николаевской области мужчина убил соседа и попытался имитировать ДТП. Фото: mk.npu.gov.ua

В Домановском районе Николаевской области 46-летний мужчина убил соседа. Чтобы скрыть преступление, попытался имитировать дорожно-транспортное происшествие.

Окровавленное тело нашли на остановке общественного транспорта 25 августа, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Осмотрев тело, эксперт обнаружил у погибшего колото-резаные раны, чем опроверг версию ДТП. Подозреваемого в убийстве установили. Как выяснилось, днем ​​между мужчинами произошла ссора, во время которой задержанный ударил ножом соседа. Чтобы скрыть преступление, имитировал дорожно-транспортное происшествие. Оставил следы волочения тела подальше от дома и разбросал пластиковые детали, похожие на запчасти автомобиля", - рассказали полицейские.

Известно, что подозреваемый ранее был судим. Орудие убийства - нож - отправили на экспертизу.

Злоумышленнику грозит до 15 лет за решеткой.

В селе в Сумском районе 45-летний мужчина убил на своей даче 41-летнего товарища. А полицейским сообщил, что тот накануне упал с крыши дачного дома. И, наверное, умер из-за полученных телесных повреждений.