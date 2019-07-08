Мужчина убил и расчленил знакомую

В Запорожье задержали 42-летнего мужчину, который в собственной квартире убил и расчленил малознакомую женщину. Фото - ТСН

В Запорожье задержали 42-летнего мужчину. Он в собственной квартире по ул. Чумаченко убил и расчленил малознакомую женщину.

Личность умершей устанавливается, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"О трупе в квартире в полицию сообщил пенсионер. На вид женщине 35-40 лет. Полицейские провели осмотр и собрали вещественные доказательства. Установили и задержали подозреваемого в преступлении. Он рассказал, что 3 июля злоумышленник был дома с малознакомым ему женщиной. Между ними внезапно возник конфликт. Он ударил ее по голове и лег спать. От полученной травмы потерпевшая скончалась. На следующий день мужчина расчленил тело и некоторые части выбросил", - рассказали в полиции.

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Продолжается досудебное расследование. Подозреваемого могут посадить на 15 лет.

В одном из сел Липоводолинского района Сумской области ранее судимый 40-летний мужчина убил знакомую в ее 33-й день рождения. Подозреваемый задушил свою жертву. А потом разрубил тело на куски и выбросил в реку.