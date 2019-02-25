Мужчина убил 2-летнего сына сожительницы

В Киевской области суд вынес приговор жестокому убийце, который в мае 2016 года в поселке Коцюбинское забил до смерти 2-летнего малыша. Фото - ЧЕline

В Киевской области суд вынес приговор жестокому убийце, который в мае 2016 года в поселке Коцюбинское забил до смерти 2-летнего малыша.

"Мужчина находился в доме вместе с двухлетним сыном своей сожительницы, он был в состоянии наркотического опьянения - под действием амфетамина. Так как мальчик плакал и звал маму, преступник нанес ребенку несколько ударов руками по голове, туловищу и конечностям, причинив ему тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался ", - сообщают прокуратуре Киевской области.

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Также у злоумышленника тогда изъяли взрывные устройства. По результатам судебного рассмотрения, коллегией судей Бородянского районного суда обвиняемый признан виновным в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения и незаконном обращении с боеприпасами. Его приговорили к 10 годам тюрьмы.

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