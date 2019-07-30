Мужчина сжег себя после ссоры с женой

На Львовщине умер мужчина, который поджег себя после ссоры с женой. Фото - Главком

В реанимации Яворовской районной больницы скончался 57-летний житель Львовской области. Он накануне облил себя бензином и поджег.

Сделал это после ссоры с женой, сообщили в отделе коммуникации областной больницы.

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"57-летний житель одного из сел района был нетрезв, поссорился с женой. Около десяти часов вечера пошел на огород, облил себя бензином и поджег", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

В Мелитополе Запорожской области 76-летний мужчина облил себя и дом горюче-смазочными веществами и поджег. Тело мужчины нашли спасатели, когда потушили пожар.