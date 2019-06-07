Мужчина сжег себя после длительного конфликта с полицейскими

uzhgorod.net.ua Закарпатье: Мужчина поджег себя после длительного конфликта с полицейскими и умер

В Ужгороде у здания прокуратуры и хозяйственного суда, неизвестный мужчина пытался себя поджечь. Получил сильные ожоги тела.

Мужчина проиграл суд полицейским. Между ними не утихал конфликт 2-летней давности, сообщил журналист Виталий Глагола, пишет glavcom.

"Только в Ужгороде возле здания хозяйственного суда и областной прокуратуры мужчина пытался сжечь себя. Ожогами повреждено значительную часть кожи. Его забрала карета скорой и мужчину госпитализировали", - отметил Виталий Глагола.

Жена мужа рассказала, что он имел психические расстройства. Поступок ее очень шокировал. Она рассказывает, через бытовые проблемы он нервничал, а последней каплей стало, что проиграли суд относительно конфликта 2-летней давности с правоохранителями, сообщает Sirius.

В Главном управлении национальной полиции Закарпатья подтвердили факт попытки самосожжения.

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Соответствующее сообщение о том, что человек сначала себя подожгла, а затем прыгнула в реку, они получили в 13:30 часов.

Мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии - 90% ожоги тела. И человек сегодня скончался в больнице, пишет karpatnews.

Ранее пресс-служба прокуратуры Закарпатской области сообщила, что одной из вероятных причин данного поступка ужгородца, могут быть события, которые разворачивались 2016 года при его участии и сотрудников правоохранительных органов, а также работников одной из частных учреждений, пока слушается в Ужгородском районном суде.

23 апреля в селе Кузьки Конотопского района Сумской области 63-летняя женщина совершила самосожжение. Облила себя дизельным топливом и подожгла.