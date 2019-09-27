Мужчина связал бывшую и похитил 3-летнего сына

На Кировоградщине мужчина похитил бывшую жену и их общего 3-летнего сына. Фото - mandarin-news.kr.ua

На Кировоградщине мужчина похитил бывшую жену и их общего 3-летнего сына.

Отвез их в Киев. Женщину связал в хостеле, а сам с сыном исчез, сообщает УНН со ссылкой на источники в полиции.

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"Началась история в городе Знаменка Кировоградской области. 41-летний мужчина силой заставил бывшую жену и их общего 3-летнего сына сесть в автомобиль и отвез их в столицу. В Киеве все трое поселились в хостеле. Там мужчина связал свою бывшую жену и, бросив ее в таком состоянии, исчез с ребенком в неизвестном направлении. Женщина смогла освободиться и обратилась с заявлением", - рассказали в полиции.

Проводится досудебное расследование. Продолжаются поиски мужчины и ребенка.

В Збараже на Тернопольщине 38-летний мужчина похитил у бывшей жены общую 4-месячную дочь. Также украл кошелек с деньгами и банковской карточкой.