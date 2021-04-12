Мужчина совершил самосожжение

В Ивано-Франковской области мужчина облился бензином и поджег себя. Фото: pixabay.com

В селе Поточище Коломыйского района Ивано-Франковской области мужчина облил себя бензином и поджег.

Событие произошло на территории домохозяйства, в котором проживает потерпевший, в воскресенье, 11 апреля. Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

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По предварительным данным, мужчина пытался свести счеты с жизнью.

Пострадавший с диагнозом термические ожоги 3-4 степени тяжести головы, верхних конечностей, шеи, спины, грудной клетки, болевой шок 3-4 степени госпитализирован в Городенковскую ЦРБ.

В селе Спасское Мелитопольского района Запорожской области 21-летняя женщина закрылась в домашней пристройке и подожгла помещения. Обгоревшее тело нашли спасатели во время ликвидации пожара.