Во время пожара в гараже погиб мужчина. Фото: ДСНС

В Киеве мужчина сгорел заживо в гараже.

Трагедия произошла утром в воскресенье, 28 июля, в Дарницком районе Киева. В гаражном кооперативе на улице Латинского, 1в вспыхнул один из боксов. Об этом сообщает "Информатор".

Пожар начался в 4:55, менее чем через час огонь удалось ликвидировать. Во время проверки гаража пожарные обнаружили внутри уничтоженный огнем автомобиль и обгоревшее тело мужчины.

Сейчас правоохранители выясняют причины трагедии.

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