В Киеве мужчина сгорел заживо в гараже.
Трагедия произошла утром в воскресенье, 28 июля, в Дарницком районе Киева. В гаражном кооперативе на улице Латинского, 1в вспыхнул один из боксов. Об этом сообщает "Информатор".
Пожар начался в 4:55, менее чем через час огонь удалось ликвидировать. Во время проверки гаража пожарные обнаружили внутри уничтоженный огнем автомобиль и обгоревшее тело мужчины.
Сейчас правоохранители выясняют причины трагедии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности
В Киеве в многоэтажном доме начался пожар. В доме находились люди, есть жертвы.
Комментарии