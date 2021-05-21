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пятница, 21 мая 2021 17:40

Мужчина сгорел заживо по дороге из магазина

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Мужчина сгорел заживо по дороге из магазина
Во Львовской области загадочно погиб мужчина. Фото: скриншот с видео

В поселке Славское Львовской области заживо сгорел мужчина, который возвращался домой из магазина.

Троюродного брата нашла сестра, которая в 21:00 возвращалась домой. Она заметила дым на поляне и пепелище. Мужчина пытался что-то сказать родным, однако они его не расслышали. Пострадавшего медики забрали в реанимацию. Об этом сообщают "Чрезвычайные новости ".

"Увидела дым и сразу бросилась сюда. Там он сидел, уже обгоревший. Он был еще жив, я побежала к соседке и вызвала "скорую", - говорит сестра покойного.

Пациент прожил полтора часа и умер. Имел 90-95% поражения тела. Это - самые тяжелые ожоги, почти обугливание, по словам руководителя Сколовской районной больницы Оксаны Яремко.

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Местные жители рассказывают, что 58-летний покойный мужчина был хорошим человеком и всем помогал. Родственники уже установили, что перед гибелью он заходил в местный магазин. Трагедия произошла, когда он возвращался домой. Когда мужчина загорелся, рядом никого не было, чтобы помочь. Соседи подозревают, что он, возвращаясь из магазина, сел на поляне отдохнуть и, вероятно, закурил. Возможно, он задремал, а пожар произошел из-за окурка.

Причины смерти и обстоятельства трагедии устанавливают полицейские и судмедэксперты.

В Кривом Роге на Днепропетровщине 45-летняя женщина подожгла себя в подъезде многоэтажки. От полученных ожогов скончалась в реанимации.

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Комментарии

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Дата
21
мая

Власть захотела в корне изменить жизнь сел

Начали издавать "Украинский альманах"

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