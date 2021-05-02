Мужчина сгорел в собственном авто

В Киевской области автомобиль столкнулся с деревом и загорелся. Водитель погиб. Фото: kv.dsns.gov.ua

В с. Кодаки Васильковского района Киевской области в аварии погиб 32-летний водитель Chevrolet. Авто влетело в кювет, столкнулось с деревом и загорелось.

Авария произошла 1 мая на ул. Соборной, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Автомобиль съехал в кювет и столкнулся с деревом с последующим возгоранием. Пожар удалось полностью потушить менее чем за час. Водитель погиб на месте", - рассказали спасатели.

Причины ДТП выясняются.

На ул. Леси Украинки в Киеве 25-летний водитель Infiniti, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, не выполнил требование полиции об остановке, и не справившись с управлением вылетел с дороги и врезался в опору светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия 18-летняя пассажирка этого автомобиля погибла на месте, водитель и еще один пассажир получили телесные повреждения.