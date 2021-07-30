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пятница, 30 июля 2021 19:23

Мужчина с ребенком погибли на остановке
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Под Киевом водитель Opel сбил насмерть 60-летнего мужчину и 10-летнего мальчика, стоявших у остановки
Фото: facebook.com/pol.kyivregion
Под Киевом водитель Opel сбил насмерть 60-летнего мужчину и 10-летнего мальчика, стоявших у остановки
Под Киевом водитель Opel сбил насмерть 60-летнего мужчину и 10-летнего мальчика, стоявших у остановки
Под Киевом водитель Opel сбил насмерть 60-летнего мужчину и 10-летнего мальчика, стоявших у остановки

В поселке Дымер Киевской области водитель Opel сбил насмерть 60-летнего мужчину и 10-летнего мальчика, которые стояли возле остановки общественного транспорта. Затем автомобиль отбросило на встречную полосу движения, где он столкнулся с грузовым автомобилем.

Авария произошла сегодня, 30 июля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Opel двигался из села Демидов в направлении поселка Дымер. Водитель не справился с управлением и сбил пешеходов. В результате аварии погиб 10 летний парень и 60-летний мужчина, которые жили в селе Катюжанка", - рассказали в полиции.

Обстоятельства происшествия выясняют следователи. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Страшное ДТП произошло на остановке на Кольцевой дороге напротив Электронмаша. Водитель такси маневрировал между полосами, не справился с управлением и влетел в остановку. Два человека погибли. Двое - травмированы.

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Дата
30
июля

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