Мужчина с ножом ограбил ученика возле школы

Преступник забрал у ребенка мобильный телефон. Фото: kolomyia.today

В Соломенском районе столицы мужчина в медицинской маске и черной куртке с капюшоном ограбил ученика у ворот специализированной школы №149.

"Он пригрозил мальчику, что если тот закричит – он его убьет. После этого преступник забрал у ребенка мобильный телефон и скрылся", – пишет Обозреватель.

Злоумышленника разыскивают. Ему грозит тюрьма от 3 до 7 лет.

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Ранее подобное преступление произошло в Дарницком районе Киева. Грабитель также напал на ребенка возле школы, правда без ножа. Мальчик лишился телефона Samsung Galaxy, а преступник в маске скрылся. А в Днепровском районе преступник отобрал мобильный телефон у 13-летней девочки. Это произошло на проспекте Алишера Навои.

Разбойное нападение также произошло в Шевченковском районе Киева в общежитии одного из ВУЗов. Грабителем и его жертвой оказались студенты-иностранцы.

В декабре в Киеве уже произошло около 60 грабежей и разбойных нападений. На первом месте по количеству таких преступлений в декабре стал Деснянский район столицы. За ним, по нашей информации, идут Днепровский, Святошинский, Шевченковский и Голосеевский – уровень уличной преступности тут приблизительно на одном уровне. Немного лучше ситуация в Соломенском районе, а меньше грабежей и разбоев происходит в Оболонском, Подольском и Печерском районах Киева.