Мужчина с 5-летним сыном погибли на трассе

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13 мая, около 11:15 на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" произошла смертельная авария с участием грузовика и легкового автомобиля.

Между селами Мирное и Тихое Ровенской области 39-летний водитель автомобиля ВАЗ-2108 в лоб столкнулся с DAF. Погиб сам и его 5-летний сын, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"39-летний житель села Тихое за рулем легковушки по неустановленным пока причинам выехал на полосу встречного движения. Там столкнулся с грузовиком DAF под управлением 32-летнего жителя Житомирской области. В результате ДТП погибли отец и пятилетний сын - водитель и пассажир легковушки. Водитель грузовика не пострадал", - рассказали в полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Вечером 12 мая вблизи с. Лозоватка Кропивницкого района произошла смертельная авария с участием автомобилей марки ГАЗель и ВАЗ 2110. В результате столкновения погиб 51-летний водитель легковушки. Его 50-летняя пассажирка умерла от травм в больнице. Водитель другого автомобиля также госпитализирован.