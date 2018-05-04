Мужчина с 2-летней дочерью пропал на прогулке

Фото: Facebook Ирины Николайчук

В Киеве пропал 27-летний Владислав Супик вместе с дочерью Викторией, 2 года.

Еще 30 апреля они пошли на прогулку и не вернулись. Об этом в Facebook сообщила Ирина Николайчук.

"Мужчина был одет в белую футболку, белые спортивные шорты, салатовые кроссовки. Ребенок в джинсовом комбинезоне и футболке в разноцветную полоску, ярко-оранжевые кроссовки. Коляска, в которой была девочка, - черная", - говорится в сообщении.

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Также сообщают, что мужчина мог быть в столичном районе Позняки. Если кто-то владеет какой-либо информацией, просят звонить по телефону 0(93) 298 06 81, 0(63) 203 12 72.

В Бердянске на Запорожье исчезла 30-летняя Юлия Марчук. Женщина отвела в детский сад детей и домой не вернулась.