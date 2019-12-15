Мужчина резал шины и поджигал машины

В Черновцах неизвестный поджег три автомобиля. А также проколол шины 28 автомобилей.
Такое сделал в течение суток, сообщили в полиции.
Ночью на 14 декабря правоохранители получили три сообщения о возгорании автомобилей на нескольких улицах. Утром в полицию снова поступило обращение о повреждении восьми автомобилей, у которых прокололи шины.
"В полдень поступило сообщение о повреждении шин еще около 20 транспортных средств, которые были припаркованы на улицах Трепка, Салтыкова-Щедрина и Герцена", - добавили в полиции.
Злоумышленника нашли и задержали. Это 29-летний уроженец Херсонщины, который находится в Черновцах без постоянного места жительства.
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Он заявил, что во время инцидента был пьян и не осознавал последствия своих действий.
Напомним, и.о. руководителя Одесской таможни Игорю Резник ночью, 26 ноября, подожгли автомобиль. Неизвестный перебрался через забор бросил бутылку в машину, которая стояла на площадке, и убежал.
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