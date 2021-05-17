Мужчина разнес себе голову после ссоры с женой

В Тернополе 36-летний мужчина разнес себе голову из ружья. Накануне трагедии он поссорился с женой. Фото: npu.gov.ua

В Тернополе на ул. Морозенко 36-летний мужчина разнес себе голову с ружья. Трагедия произошла 15 мая.

Перед тем он закрылся в квартире и стрелял из окна. Предсмертной записки возле погибшего не нашли, сообщили сегодня, 17 мая, в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мужчина закрылся в квартире и стрелял из открытого окна. Его отец вызвал полицию. Пока полицейские пытались попасть в помещение, мужчина выстрелил себе в голову из охотничьего ружья. От полученных травм пострадавший скончался на месте", - рассказали в полиции.

Отец погибшего рассказал, что накануне трагедии его сын поссорился с женой. Из-за этого он начал злоупотреблять алкоголем.

Следователи открыли уголовное производство.

В Измаиле Одесской области мужчина покончил с собой на железнодорожном вокзале. Там работает его жена. Мужчина попрощался с ней и разнес себе голову из винтовки в автомобиле ВАЗ 21099. Возле мужчины нашли записку.