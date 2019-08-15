Мужчина разнес себе голову на глазах у жены

В Днепре мужчина застрелился на глазах у жены. Фото - dp.informator.ua

В Днипре на Донецком шоссе, 15, в одной из квартир застрелился мужчина.

Событие произошло 15 августа около 1:30. В квартире на тот момент была жена самоубийцы, сообщает Информатор.

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По предварительной информации, мужчина застрелился из крупнокалиберной винтовки. Никаких ссор, которые могли подтолкнуть к такому поступку, в семье в этот вечер не было.

Подробности устанавливают следователи.

Майор полиции застрелился из-за постоянных ссор с женой прямо у нее на глазах. В тот вечер он дежурил по райотделу, имел при себе табельное оружие, когда приехал домой поужинать. Выходил из дома вместе с женой. Она все время "пилила" его: плохая работа, маленькая зарплата. В дверях достал оружие и выстрелил себе в висок. Пуля прошла навылет. Но спасти его врачи не смогли.