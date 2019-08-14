Мужчина расстрелял жену из охотничьего ружья и убил себя

В поселке Любашевка Одесской области мужчина застрелил 28-летнюю жену, а потом и себя. Фото - Укринформ

В поселке Любашевка Одесской области мужчина застрелил 28-летнюю жену, а потом и себя.

Трагедия произошла ночью 14 августа, сообщает "Криминальная Украина" со ссылкой на собственные источники.

Стрелял мужчина из охотничьего ружья. Оно было зарегистрировано.

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Известно, что мужчина был безработный. А мотив его поступка пока неизвестен.

Подробности преступления устанавливаются.

В Коростене Житомирской области на берегу реки мужчина нашел мертвым своего 32-летнего сына. Он совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из охотничьего ружья. Позже в доме погибшего нашли убитой его 28-летнюю жену.