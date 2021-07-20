Мужчина расправился с женой и дочерью: первые подробности и фото

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В Луцке Волынской области 62-летний мужчина убил жену и дочь 56 и 22 лет.

О преступлении сообщила соседка сегодня, 20 июля, в 7:15, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"За считанные минуты на место происшествия прибыли патрульные полицейские, которые задержали мужчину, вероятно, причастного к убийству. В квартире они обнаружили тела двух женщин", - рассказали в полиции.

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Мужчина напал на женщин с топором, добавили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

"В доме обнаружили два окровавленных, изуродованных тела хозяйки и ее дочери, с многочисленными рублеными ранами. Вероятное орудие преступления - топор, было на месте происшествия", - говорят оперативники.

На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства преступления устанавливаются.

38-летний житель села Заволока Черновицкой области позвонил в полицию и сообщил, что убил топором 36-летнюю жену и задушил 18-месячную дочь. Потом пытался повеситься в саду, но веревка оборвалась. Без матери остались еще три дочери.