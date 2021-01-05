Мужчина расправился с сожительницей и шокировал мотивом

В Одессе 30-летний мужчина до смерти избил сожительницу, потому скрыла информацию о состоянии своего здоровья. Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе 30-летний мужчина избил до смерти 39-летнюю сожительницу, а затем позвонил медикам. Однако ни своей фамилии, ни адреса проживания не назвал.

Заявителя разыскали полицейские. А в квартире обнаружили мертвую женщину с разбитой головой, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"По словам хозяина, он беспощадно избил сожительницу, когда якобы узнал, что она скрыла от него важную информацию о состоянии своего здоровья", - рассказали в полиции.

Мужчину задержали. За смертельное избиение женщины ему грозит до 10 лет тюрьмы. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

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