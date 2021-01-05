Мужчина расправился с сожительницей и шокировал мотивом

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
3 Просмотров: 1692
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 468
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4266
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 864
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 198
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
3 Просмотров: 1539
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
1 Просмотров: 1791
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 846
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2601
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1134
Фото
Все фото
3
12
3
3
7
Водитель легковушки сбил двух детей - 10-летний парень не выжил
Водитель легковушки сбил двух детей - 10-летний парень не выжил
&quot;Кидались&quot; с мостов и падали в колодцы: страшные последствия новогодних салютов для животных
"Кидались" с мостов и падали в колодцы: страшные последствия новогодних салютов для животных
В Киеве посреди дороги образовался гигантский провал
В Киеве посреди дороги образовался гигантский провал
Неизвестные на озере подстрелили лебедя
Неизвестные на озере подстрелили лебедя
В горящей квартире нашли зарезанного мужчину
В горящей квартире нашли зарезанного мужчину
Видео
Все видео
Мужчина расправился с сожительницей и шокировал мотивом
Мужчина расправился с сожительницей и шокировал мотивом
Скандал в кафе: посетительницу разозлил флаг
Скандал в кафе: посетительницу разозлил флаг
В столице убили мужчину и подожгли его жилье
В столице убили мужчину и подожгли его жилье
В МВД заявили, что белорусские записи подтверждают причастность АТОшников к убийству Шеремета
В МВД заявили, что белорусские записи подтверждают причастность АТОшников к убийству Шеремета
Хотели отравить или подорвать: следствие располагает информацией о заказчиках убийства Шеремета
Хотели отравить или подорвать: следствие располагает информацией о заказчиках убийства Шеремета
Интервью
1/5
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 3672
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 468
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
1 Просмотров: 1359
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 198
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
3 Просмотров: 1539
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 1134
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
вторник, 05 января 2021 11:19

Мужчина расправился с сожительницей и шокировал мотивом

  Комментировать
Мужчина расправился с сожительницей и шокировал мотивом
В Одессе 30-летний мужчина до смерти избил сожительницу, потому скрыла информацию о состоянии своего здоровья. Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе 30-летний мужчина избил до смерти 39-летнюю сожительницу, а затем позвонил медикам. Однако ни своей фамилии, ни адреса проживания не назвал.

Заявителя разыскали полицейские. А в квартире обнаружили мертвую женщину с разбитой головой, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина из-за ревности до смерти забил сожительницу

"По словам хозяина, он беспощадно избил сожительницу, когда якобы узнал, что она скрыла от него важную информацию о состоянии своего здоровья", - рассказали в полиции.

Мужчину задержали. За смертельное избиение женщины ему грозит до 10 лет тюрьмы. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

В селе Великая Добронь Ужгородского района на Закарпатье до смерти забили 43-летнюю мать 5 детей. В совершении преступления подозревают 46-летнего сожителя погибшей. О смерти женщины сообщили врачи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина расправился с сожительницей и шокировал мотивом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
января

Арестовали двух украинских диссидентов

Издали постановление, которое изменило жизнь селян

Арестовали писателя, который отказался русифицировать словари

Создали новую церковь

Священную корону перехватили американские солдаты

Последний российский солдат покинул Чечню

Название партии Национал-социалистов придумали австрийцы

Самое читаемое
Соски прикрыла ладонью: фитнес-модель встретила Новый год без одежды
Соски прикрыла ладонью: фитнес-модель встретила Новый год без одежды
6
 Просмотров: 17398
Звезда &quot;Блудливой Калифорнии&quot; снялась без нижнего белья для Playboy
Звезда "Блудливой Калифорнии" снялась без нижнего белья для Playboy
9
 Просмотров: 16705
Гороскоп на 4-10 января: какие чудеса будут случаться в Рождественскую ночь
Гороскоп на 4-10 января: какие чудеса будут случаться в Рождественскую ночь
 Просмотров: 13221
Срезали кожу и выкололи глаз: пропавших подруг нашли убитыми в съемной квартире
Срезали кожу и выкололи глаз: пропавших подруг нашли убитыми в съемной квартире
 Просмотров: 11152
Сын экс-полицейского бежал с места ДТП с трупом в багажнике
Сын экс-полицейского бежал с места ДТП с трупом в багажнике
3
 Просмотров: 9423
Происшествия
Водители ее не заметил: работницу речного порта раздавил погрузчик
Водители ее не заметил: работницу речного порта раздавил погрузчик
В электричке нашли мертвого мужчину
В электричке нашли мертвого мужчину Просмотров: 117
Туман сковал всю Украину - спасатели предупреждают об опасности
Туман сковал всю Украину - спасатели предупреждают об опасности Просмотров: 45
Volkswagen раздавил на тротуаре школьницу и влетел в дом
Volkswagen раздавил на тротуаре школьницу и влетел в дом Просмотров: 405
Водитель легковушки сбил двух детей - 10-летний парень не выжил
Водитель легковушки сбил двух детей - 10-летний парень не выжил
3
 Просмотров: 333
Больше всего комментируют
6
Новая версия убийства Шеремета: что будет с Антоненко, Кузьменко и Дугарь
4
Зеленский прячется за детьми, Путин слетел с катушек: 5 блогов недели
4
"Пособник нацистского режима" - посол Израиля о Степане Бандере
3
"Человека из человека не уволить" - Новогодняя неделя в цитатах от GAZETA.UA
3
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Голосов: 524
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть