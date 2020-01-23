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четверг, 23 января 2020 18:10

Мужчина пытался замаскировать убийство сожительницы

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Мужчина пытался замаскировать убийство сожительницы
На Днепропетровщине 51-летний мужчина забил 33-летнюю сожительницу и пытался замаскировать ее смерть. Фото - dp.npu.gov.ua

В селе Дмитровка Петропавловского района Днепропетровской области 51-летний мужчина забил 33-летнюю сожительницу. А потом пытался замаскировать ее смерть. Он вызвал "скорую" и рассказал, что женщине стало плохо во время отдыха. И он оказывал ей помощь до приезда медиков.

Экспертизы установили, что женщина умерла в результате избиения, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Во время разговора с полицейскими 51-летний мужчина постоянно путался в объяснениях и заметно нервничал. В конце концов признался, что между ним и его гражданской женой возникла ссора, во время которой он избил женщину до смерти. Чтобы скрыть следы преступления, вызвал скорую помощь", - сказано в сообщении.

Мужчину задержали. Следователи открыли уголовное производство. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В селе Рокосово Хустского района Закарпатья 25-летний мужчина во время семейной ссоры убил свою 27-летнюю сожительницу и подорвал газом дом. Сам сбежал и скрывался.

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