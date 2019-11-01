Мужчина пытался вывезти в Россию детали военных кораблей

Преступника задержали на границе. Фото: СБУ

Житель Николаева пытался незаконно переправить в Россию комплектующие к военным кораблям.

Его разоблачили сотрудники контрразведки и следователи Службы безопасности Украины сообщает пресс-центр СБУ.

"В ходе досудебного расследования установлено, что житель Николаева планирует незаконно переправить детали, которые используются во время ремонта и технического обслуживания двигателей на кораблях Военно-морского флота РФ", - говорится в сообщении.

Нелегальный груз правоохранители изъяли при пересечении государственной границы. По предварительной оценке специалистов, рыночная стоимость обнаруженного оборудования составляет более 1,5 млн грн.

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По месту жительства контрабандиста обнаружили флэш-накопители, компьютерную технику, содержащую переписку с заказчиками из России.

Продолжаются следственные действия.

Служба безопасности задержала чиновника Черниговской таможни, в составе организованной группировки участвовал в нелегальном ввозе в Украину импортного сельхозпродукции без уплаты обязательных таможенных платежей.