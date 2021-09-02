Мужчина пытался сжечь живьем собственного племянника

В Ровенской области мужчина облил бензином и поджег своего племянника. Пострадавший в это время спал на кровати.

Инцидент произошел в поселке Оженин Ровенского района. 32-летний мужчина и его 69-летний дядя часто конфликтовали, сообщили в пресс-службе Департамента уголовного розыска.

Автор: t.me/dkr_npu У мужчины 70% ожогов тела

Причиной ссор было пьянство злоумышленника. По предварительной информации, дядя в этот день снова находился в состоянии алкогольного опьянения.

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"69-летний мужчина облил бензином и поджег собственного племянника, который тем временем спал на кровати. Горящий 32-летний мужчина выбежал на улицу. На клич о помощи отреагировали соседи, которые и вызвали скорую помощь. У пострадавшего 70% ожогов тела, ожоговый шок", - написали в ведомстве.

По словам поджигателя, он хотел проучить племянника за его постоянную лень и пьянство. Подозреваемого задержали, ему грозит пожизненное заключение.

Харьковчанина подозревают в убийстве тещи. Правоохранителям он сообщил, что якобы нашел ее тело в кафе. В полиции считают, что так 18-летний зять хотел замаскировать преступление.