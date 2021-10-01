Мужчина пытался сжечь себя в здании Офиса президента

Фото: Муниципальная варта

В здании Офиса президента неизвестный мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и пытался поджечь себя.

Его остановили муниципальные стражи. Полицейские вовремя потушили пламя с помощью огнетушителей. Мужчина не получил существенных травм, сообщили сами "муниципалы".

Причины такого поступка остаются неизвестными.

На место прибыли следователи для допроса нарушителя.

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Это не первый подобный случай. Во время парада ко Дню Независимости Украины в Киеве один из зрителей облил себя неизвестным веществом и поджег. Полицейские, которые находились рядом, быстро его потушили Мужчине оказали медицинскую помощь и госпитализировали.