Мужчина пытался изнасиловать 12-летнюю соседку и чуть не убил ее сестру

На Сумщине 25-летний мужчина пытался изнасиловать 12-летнюю девочку и чуть не убил ее 7-месячную сестренку. Фото: exzk.ru

В Шостке на Сумщине задержали 25-летнего мужчину, который пытался изнасиловать 12-летнюю девочку и чуть не убил ее 7-месячную сестренку.

Событие произошло в одном из общежитий в городе. Мужчина ворвался в комнату к детям, когда там не было никого из взрослых, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Жертвой злоумышленника стали 12-летняя девочка и ее 7-месячная сестренка. Будучи в состоянии нарко- и алкогольного опьянения, 25-летний мужчина зашел в соседнюю комнату в общежитии, потянул 12-летнюю девочку на кровать, срывая с ребенка одежду. А когда от крика заплакал младенец, мужчина схватил ребенка, бросил на пол и начал бить головой об пол", - рассказали подробности преступления в полиции.

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Присутствующая при нападении подружка старшей девочки стала звать на помощь, прибежали соседи. Именно они оттащили напавшего от младенца и вызвали полицию.

Пострадавшие дети находятся под наблюдением медиков. Злоумышленника задержали. Но он, протрезвев, категорически отрицает свою причастность к содеянному. Следствие продолжается.

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