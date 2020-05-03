Мужчина прыгнул с моста и исчез

Фото: dp.dsns.gov.ua

3 мая в 14:40 в городе Днепр с Центрального моста в реку прыгнул неизвестный мужчина.

Его ищут спасатели, но пока безрезультатно, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Водолазы-спасатели сразу проведели визуальное обследование 5000 кв. метров надводной акватории реки Днепр в районе Центрального моста и началиподводные поисковые работы", - сказано в сообщении.

Водолазы обследовали 1500 кв. м подводной акватории Днепра, пострадавшего не пока нашли.

В Николаеве мужчина прыгнул с Ингульского моста. На вид погибшему 30-40 лет. По словам очевидцев, он бежал по мосту. Вдруг перелез через забор и прыгнул. После удара о землю мужчина еще подавал признаки жизни, однако скончался до приезда "скорой".