Мужчина прострелил себе руку и лицо, убегая от полиции

В Житомире мужчина, которого пытались задержать патрульные, выстрелил в себя. Фото: zhitomir.info

В Житомире мужчина, которого заподозрили в хулиганстве, дважды выстрелил в себя из пистолета, когда убегал от полиции. Нарушителя в бессознательном состоянии госпитализировали.

Инцидент произошел днем ​​17 апреля. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конфликт между водителем и полицейскими закончился дракой со стрельбой: четверо в больнице

"После сообщения на 102 о хулиганстве на Киевском шоссе, полицейские начали розыск предполагаемого нарушителя. И около 15 часов экипаж патрульной полиции заметил похожего по описанию человека на одной из улиц и попытался задержать его. Но мужчина проигнорировал требование и начал убегать. Во время преследования беглец достал из кармана пистолет и сделал два выстрела, ранив себя в ладонь и лицо. От полученных травм он потерял сознание и был доставлен в больницу", - рассказали патрульные.

Следователи изъяли пистолет. По предварительным выводам экспертов, это револьвер "Флобер". Все обстоятельства происшествия выясняются.

В Житомире полицейские остановили нарушителя ПДД на Honda Accord. Водитель сначала заблокировался в салоне. Но потом внезапно начал движение и врезался в припаркованный Ford Transit. С авто вышел водитель с гранатой в руках, которая взорвалась. Мужчине оторвало правое предплечье и посекло тело. Имел многочисленные рваные раны правой ноги и поясницы. Его госпитализировали.