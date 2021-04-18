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воскресенье, 18 апреля 2021 08:14

Мужчина прострелил себе руку и лицо, убегая от полиции

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Мужчина прострелил себе руку и лицо, убегая от полиции
В Житомире мужчина, которого пытались задержать патрульные, выстрелил в себя. Фото: zhitomir.info

В Житомире мужчина, которого заподозрили в хулиганстве, дважды выстрелил в себя из пистолета, когда убегал от полиции. Нарушителя в бессознательном состоянии госпитализировали.

Инцидент произошел днем ​​17 апреля. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.

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"После сообщения на 102 о хулиганстве на Киевском шоссе, полицейские начали розыск предполагаемого нарушителя. И около 15 часов экипаж патрульной полиции заметил похожего по описанию человека на одной из улиц и попытался задержать его. Но мужчина проигнорировал требование и начал убегать. Во время преследования беглец достал из кармана пистолет и сделал два выстрела, ранив себя в ладонь и лицо. От полученных травм он потерял сознание и был доставлен в больницу", - рассказали патрульные.

Следователи изъяли пистолет. По предварительным выводам экспертов, это револьвер "Флобер". Все обстоятельства происшествия выясняются.

В Житомире полицейские остановили нарушителя ПДД на Honda Accord. Водитель сначала заблокировался в салоне. Но потом внезапно начал движение и врезался в припаркованный Ford Transit. С авто вышел водитель с гранатой в руках, которая взорвалась. Мужчине оторвало правое предплечье и посекло тело. Имел многочисленные рваные раны правой ноги и поясницы. Его госпитализировали.

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