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вторник, 26 февраля 2019 18:10

Мужчина пропал без вести в День рождения дочери

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Мужчина пропал без вести в День рождения дочери
Вторую неделю продолжаются поиски Евгения Лысенко с Кропивницкого на Кировоградщине ФОТО: https://gre4ka.info

В Кропивницком Кировоградской области вторую неделю разыскивают местного Евгения Лысенко, 31 год.

Мужчина бесследно исчез 16 февраля, в День рождения его дочери. Родные просят помощи с поиском, пишет сайт "Кировоградская правда".

"После обеда Жени кто-то позвонил. Он сказал: "Хорошо, скоро буду". Вышел из дома и исчез. Куда пошел, никому не сказал, - говорит Анна, сестра Лысенко. - Он ни с кем не ссорился, денег ни у кого не занимал. В тот день у его дочери был День рождения. С мамой девочки он разведен, но поддерживают хорошие отношения. С ребенком постоянно общался. но тогда даже не позвонил. Ранее подобного не случалось. Уже расспросили всех знакомых. Понятия не имеем, где может быть мой брат".

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Мужчина был одет в черную шапку с тремя белыми полосками, черную куртку со светлыми вставками, зеленые сапоги.

Рост около 170 см, среднего телосложения. У него короткие русые волосы, зеленые глаза. Мужчина картавит. Под левым глазом имеет шрам, напоминающий треугольник.

Всех, кому известна какая-либо информация о Евгении, просят сообщить по телефонам: (066) 552-21-63, (098) 660-49-38 (Анна - сестра Лысенко) или 102.

Пропавшего без вести студента 2-го курса Луцкого технического университета 20-летнего Александра Барановича похоронили в селе Забужье Любомльського района. Его разыскивали месяц, нашли мертвым в реке.

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