Мужчина продал сына

30 июля полиция задержала 27-летнего уроженца Закарпатской области, который по 100 тысяч гривен продал своего сына. Мальчику - 7 месяцев. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

Автор: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin Мужчина продал 7-месячного сына за 100 тыс. грн

"Во Всемирный день противодействия торговли людьми, оперативники территориальных подразделений Национальной полиции Украины задержали 27-летнего уроженца Закарпатской области, который по 100 тысяч гривен продал своего 7-месячного сына. Этот нелюдь-отец и его помощники задержаны", - говорится в заметке.

Автор: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin Мужчина продал 7-месячного сына за 100 тыс. грн

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По данному факту в полиции открыли уголовное производство.

27-летняя Надежда Процькова из поселка Вовковинцы Деражнянского района Хмельницкой области продавала детей 7-летнего Ивана и 5-летнюю Елизавету за $ 35 тыс. - это 920 тыс. грн. Через полгода планировала продать и 20-месячного Богдана.