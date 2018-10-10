Мужчина повесился, выпрыгнув из окна

На Харьковщине 57-летний мужчина покончил с собой. Фото - Деревенская жизнь

В селе Куриловка Купянского района Харьковской области 57-летний мужчина покончил с собой.

Он накинул на шею петлю, другой конец веревки привязал к батарее в квартире и выпрыгнул из окна 1 этажа. Об этом пишет NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"В селе Куриловка у дома №19 по улице Военный городок было найдено тело местного жителя. Мужчина закрепил веревку за батарею и выпрыгнул из окна, тем самым затянув петлю на своей шее", - говорит собеседник.

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Полиция устанавливает все обстоятельства смерти мужчины. О том, что случилось, сообщили близким погибшего.

На Сумщине в лесу возле базы отдыха нашли повешенной 29-летнюю женщину. Висела в петле больше месяца.