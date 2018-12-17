Мужчина повесился возле собственной квартиры

В киевской многоэтажке нашли труп мужчины. Он повесился на собственном ремне по дороге домой. Фото - ТСН

В киевской многоэтажке нашли труп мужчины. Он повесился на собственном ремне по дороге домой.

Инцидент произошел в 22-этажном доме на улице Милославской, 47 Труп мужчины у его же квартиры на 8 этаже обнаружили соседи, пишет uanova.net.

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При себе у покойного документов не было. Удалось выяснить лишь то, что ему 40 лет. Проживал вместе с женой. Причины, из-за которых решил свести счеты с жизнью, неизвестны. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.

В Киеве на улице Ромена Роллана, 7а обнаружили труп мужчины. Тело лежало у 16-этажного дома. По предварительной информации, 45-летний мужчина пришел к женщине, с которой ранее имел отношения. Они встретились в квартире на 15 этаже, чтобы поговорить. После чего он выпрыгнул из окна.