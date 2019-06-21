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пятница, 21 июня 2019 12:58

Мужчина потерял сознание на перроне метро: спасали прохожие

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В Киеве на станции метро Контрактовая площадь пассажир потерял сознание посреди перрона.

Мужчина сильно травмировал голову проезжающим поездом, когда падал, сообщает "Киев Оперативный".

На фото видны следы крови, пострадавший лежит без сознания. Первую помощь мужчине оказали пассажиры метро и полицейские.

Автор: obozrevatel.com
  Пострадавшего спасали на перроне метро
Пострадавшего спасали на перроне метро

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На станции московского метро "Тверская" погиб гражданин Украины.

39-летний украинец погиб по неосторожности. Мужчина стоял на краю платформы, но споткнулся и, потеряв равновесие, упал на пути. В этот момент уже приближался к станции поезд метро. Машинист использовал экстренное торможение, но поезд по инерции наехал на мужчину.

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Дата
21
июня

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