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суббота, 12 сентября 2020 16:03

Мужчина пострадал от взрыва на улице

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Мужчина пострадал от взрыва на улице
На улице взорвалось неизвестное устройство. Фото: Нацполиция

В Днепре мужчина подорвался на самодельном взрывном устройстве.

Взрыв произошел 11 сентября около 21.00, когда он шел по улице, сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской обл.

37-летний местный житель получил травмы рук и ног. Его госпитализировали.

На месте происшествия работали полицейские следственно-оперативной группы и взывотехники. Предварительно установлено, что сдетонировало самодельное взрывное устройство на основе гранаты РГД-5.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Полиция принимает меры для установления личности злоумышленника и всех обстоятельств происшествия.

9 сентября во селе Победа Новоайдарского района Луганской области прогремел взрыв, в результате которого занялось хозяйственное здание. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

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