Мужчина посреди ночи жестоко убил мать

Во Львове 25-летний сын жестоко убил мать. Фото: npu.gov.ua

Во Львове на ул. Днепровской 25-летний сын убил 48-летнюю мать.

Трагедия произошла в одной из квартир в 2:30 во вторник, 20 июля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Между сыном и матерью произошел конфликт. Мужчина жестоко избил женщину. Он полученных травм потерпевшая скончалась", - сказано в сообщении.

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Мужчина в момент совершения преступления был пьян, добавили в пресс-службе областной прокуратуры.

Подозреваемого задержали. За убийство матери ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В Вышгородском районе Киевской области мужчина убил мать железной гантелью. Сначала он сообщил в полицию, что обнаружил в доме раненую мать. Якобы кто-то ее избил. Его дома не было. Мужчину с перерезанным горлом нашли во дворе соседского дома. Решил покончить с собой, чтобы не отвечать за смерть матери. Его срочно госпитализировали и прооперировали.