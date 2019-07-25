Мужчина после приступа эпилепсии выпрыгнул из окна

Утром 25 июня в Соломенском районе Киева на улице Выборгская из окна хостела выпрыгнул человек. На место сразу вызвали бригаду врачей и полицию.
Происшествие случилось в 05:00, пишет Информатор.
Мужчина упал с четвертого этажа на территорию общежития и получил множественные травмы.
Патрульным Соломенского района не сразу удалось разыскать потерпевшего. Полицейские пытались оказать ему первую помощь. К сожалению, мужчина скончался еще до приезда бригады скорой помощи.
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Жители хостела рассказали, что это был суицид. Погибший снимал комнату на четвертом этаже и по неизвестным причинам решил свести счеты с жизнью. В тот же вечер у погибшего был приступ эпилепсии. На месте работала следственно-оперативная группа.
На столичной Оболони мужчина прыгнул с балкона многоэтажки после громкой ссоры с женой. Трагедия произошла на улице Автозаводской, 67.
Подробности выясняет полиция, говорится в посте "Киев Оперативный" в Facebook.
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