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вторник, 19 ноября 2019 04:25

Мужчина попал под колеса автомобиля и упал в кому

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Мужчина попал под колеса автомобиля и упал в кому
Пешеход упал под машину. Фото: Информатор

В Шевченковском районе столицы автомобиль Dacia наехал на мужчину, который пытался перейти дорогу.

Пешеход был пьян, шел шатаясь. При пересечении улицы он неожиданно упал назад и попал под колеса автомобиля, в результате чего получил травму головы. Кроме этого, автомобиль наехал на ногу пострадавшего, сообщает Информатор.

Пострадавшего доставили в реанимацию в состоянии комы. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

ДТП случилось на улице Сечевых Стрельцов.

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В Киеве произошла тройная ДТП с участием таксиста: пьяный работник врезался в автомобиль, а затем столкнулся еще с одним транспортным средством, вследствие чего беременную женщину госпитализировали.

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