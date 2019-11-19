Мужчина попал под колеса автомобиля и упал в кому

Пешеход упал под машину. Фото: Информатор

В Шевченковском районе столицы автомобиль Dacia наехал на мужчину, который пытался перейти дорогу.

Пешеход был пьян, шел шатаясь. При пересечении улицы он неожиданно упал назад и попал под колеса автомобиля, в результате чего получил травму головы. Кроме этого, автомобиль наехал на ногу пострадавшего, сообщает Информатор.

Пострадавшего доставили в реанимацию в состоянии комы. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

ДТП случилось на улице Сечевых Стрельцов.

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