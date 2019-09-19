Мужчина похитил и прятал в лесу 6-летнюю дочь

В Днепре мужчина похитил 6-летнюю дочь и жил с ней в лесу на Житомирщине.

Там и разыскали отца-похитителя с ребенком 18 сентября. Девочку вернули матери, рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

Автор: dp.npu.gov.ua В Днепре мужчина похитил 6-летнюю дочь и жил с ней в лесу на Житомирщине

"17 сентября в полицию обратилась женщина. Сообщила, что бывший гражданский муж насильно забрал их общую дочь и не возвращает. На связь не выходил, на звонки не отвечал. По ее словам, мужчина не выполняет решение суда о проживании ребенка с матерью и устные договоренности между родителями. Его не было по месту жительства и где он может находиться женщина не знала", - сказано в сообщении.

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Помощь в розыске оказали полицейские с Коростышевского отдела полиции Житомирской области. Девочка проживала с отцом в кемпинге в лесу.

Следователи открыли уголовное производство по факту похищения ребенка. Продолжаются следственные действия.

В Збараже на Тернопольщине 38-летний мужчина похитил у бывшей жены общую 4-месячную дочь. Также украл кошелек с деньгами и банковской карточкой.