Мужчина погиб, спасая телефон

В Херсоне 48-летний мужчина погиб, когда пытался достать телефон из выгребной ямы.
Событие произошла 3 августа по улице Энгельса, 98, сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской облгосадминистрации.
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"Мужчина, 48 лет, при извлечении телефона из сточной ямы отравился клоачными газами. Умер до прибытия скорой помощи", - говорится в сообщении.
Все обстоятельства трагедии устанавливают эксперты.
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