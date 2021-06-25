Мужчина погиб, обесточив полгорода

Фото: facebook.com/vinoblenergo

25 июня в Виннице подъемный кран зацепил линию электропередач. Одного из рабочих, под руководством которого проводились погрузочно-разгрузочные работы, смертельно поразило током. Через поврежденную сеть несколько районов города остались без электричества.

Происшествие случилось в 11:20 на окружной дороге в сторону Тяжилова, сообщает Винницаоблэнерго.

"Во время погрузочно-разгрузочных работ подъемный кран зацепил линию электропередач. Выключились пять подстанций, питающих потребителей почти половины Винницы на период включения резервов питания. Но самое страшное - погиб человек, под руководством которого проводились работы", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 15:00 электроснабжение восстановили в большинстве обесточенных районов Винницы. По словам директора технического общества Виктора Степанца, остальные подсоединят к электросети до 20:00.

Отсутствие света вызвало перебои и в поставке воды. По состоянию на 14:30 в Винницаоблводоканал сообщили о возобновлении ее подачи.

На горе Плай Закарпатской области погиб рабочий - его ударило током. Это произошло во время проведения ремонтных работ на вышке связи.