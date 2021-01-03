Фото: rv.dsns.gov.ua

В Костополе Ровенской области 50-летний мужчина поджег себя вместе с домом.

Происшествие случилось 3 января в 7:57 по улице Ю. Жилкы, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Пожар возник в одной из комнат шлакоблочного жилого дома. Спасатели вошли в полностью задымленный дом. В комнате на полу за диваном они обнаружили мужчину, которого вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. В комнате горели вещи домашнего обихода", - рассказали спасатели.

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Дом удалось спасти. Хозяин пока по неизвестным причинам взял канистру с дизельным топливом, облил вещи в комнате и себя и поджег все. К счастью, о происшествии вовремя сообщили соседи.

Мужчина с ожогами находится в Березнивской центральной районной больнице. Его состояние оценивают медики. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода и повреждена мебель в жилой комнате. Все обстоятельства данного происшествия устанавливаются.

В Мелитополе Запорожской области 47-летний мужчина порезал себе горло и запястья и поджег дом. Инцидент произошел в доме №120 по улице 23-летия октября.