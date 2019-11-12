В Киеве мужчина поджег себя в зале игровых автоматов. Фото - Информатор

В Киеве в зале игровых автоматов по ул. Попудренко, 9а мужчина пытался покончить жизнь самоубийством. ЧП произошло 12 ноября около 4:30.

Мужчина зашел в зал игровых автоматов "Лото Золото" и со словами "Сейчас вы сгорите вместе со мной" облил себя жидкостью для разжигания костра и поджег, пишет Информатор.

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Мужчину сразу же потушили, позже его забрали в больницу. Пострадавший находился в неадекватном состоянии и отказывался объяснять, что произошло. Ему около 25 лет.

В момент поджога в заведении был только администратор и один посетитель. Никто не пострадал. Детали случившегося выясняются.

В центре Бердичева Житомирской мужчина пытался взорвать зал игровых автоматов. Инцидент произошел на улице Университетской, напротив горисполкома. Обошлось без жертв и пострадавших.